اليانصيب يصنع 115 مليونيراً في ألمانيا آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

في وقت يزداد فيه الوضع الاقتصادي لمحدودي الدخول في ألمانيا تعقيداً، يصيب المراهنون على سحبات اليانصيب الثروة بين ليلة وضحاها. وهكذا أضافت سحبات اليانصيب، الألمانية والأوروبية، 115 مليونيراً جديداً إلى قائمة الأثرياء عام 2012.



وجاء في التقرير السنوي لاتحاد سحبات اليانصيب الألمانية أن سعداء الحظ توزعوا على الولايات الألمانية المختلفة حسب عدد السكان. فكانت ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، التي يسكنها نحو 20 مليوناً، صاحبة حصة الأسد من المليونيريات الجدد (27 مليونيراً)، تليها ولاية بافاريا (17 مليونيراً) التي يسكنها نحو 11 مليوناً.



وساهمت السحبة الجديدة "يوروجاكبوت" لأول مرة في صناعة مليونير، لكنها ضربت الرقم القياسي، لأن الفائز فيها عام 2012 حقق أكثر من 27.5 مليون يورو، حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط". تلا ذلك سحبة "5 من خمسين" التي صنعت مليونيراً نال أكثر من 19 مليون يورو.



ويبدو أن لأثرياء اللوتو الجدد حساً خاصاً بالأرقام، لأنهم نجحوا في اختيار أرقام تكررت بشكل ملحوظ، إذ تم سحب الرقم 49 تسع عشرة مرة خلال عام 2012، وتم سحب الأرقام 6، 11، 15، 34، 43، ثماني عشرة مرة، والأرقام 33، 40، 48 سبع عشرة مرة.



عموماً، حققت سحبات اليانصيب في ألمانيا دخلاً قدره 6.41 مليار يورو، ويقل هذا بنسبة 3.7% عن دخل سنة 2011. وكان مجموع الجوائز التي وزعت 2.95 مليار يورو، منها 1.8 مليار وزعته سحبة "6 من 49" وحدها.