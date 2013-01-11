بيونسي تغني لأوباما قبل أدائه اليمين الدستورية آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

ستغني بيونسي، نجمة موسيقى "آر أند بي" الأمريكية وصديقة الزوجين أوباما، النشيد الوطني الأمريكي أمام مئات آلاف الأشخاص قبل أداء الرئيس الأمريكي القسم الدسـتوري في 21 يناير/كانون الثاني، كما أعلنت لجنة التنظيم.



فعلى مسرح ضخم سيقام عند أقدام الكابيتول أمام متنزه "مال" الوطني الشاسع في واشنطن، ستشارك بيونسي في أحد أقدم التقاليد الأمريكية محاطة بجميع مسـؤولي البلاد. وستغني خلال المراسم أيضاً كيلي كلاركسون (30 سنة)، وجيمس تايلور (64 سنة). وكانت أريثا فرانكلين غنّت خلال هذه المراسم في عام 2009.







وكانت بيونسي وزوجها جاي - زي سخّرا كل شهرتيهماً دعماً لباراك أوباما خلال الحملة الانتخابية في 2012. وغنى جاي - زي في تجمع انتخابي عشية الانتخابات، ونظم الزوجان أيضاً حفلة لجمع التبرعات في نيويورك لمصلحة المرشح الديمقراطي. وفي عام 2009 غنت بيونسي في إحدى الحفلات الراقصة التي شارك فيها الزوجان أوباما بعد أداء القسم.







وتسجل بيونسي انطلاقة جيدة في مطلع السنة، بحسب ما أوردت صحيفة "الحياة"، إذ إنها ستؤدي العرض الفاصل بين شوطي مباراة "سوبر بول"، أي نهائي بطولة كرة القدم الأمريكية في فبراير/شباط المقبل، وهي إحدى المناسبات الجماهيرية الكبرى.



وسيقرأ الشاعر من أصل كوبي ريتشارد بلانكو (44 سنة) قصيدة خلال المراسم الرئاسية، كما أوضحت اللجنة، مشيرة إلى أنه سيكون أول مثليّ يقوم بذلك.