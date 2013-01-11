دبي تدخل غينيس بأكبر تجمع للطهاة آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

نجحت إمارة دبي بتنظيمها تجمعاً يضم 2847 طاهياً في تخطي الرقم القياسي السابق في موسوعة "غينيس" والمسجل باسم العاصمة الكورية سيئول بتجمع 2111 طاهياً.



وأتى حشد الطهاة في دبي في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى تولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي، مقاليد الحكم في إمارة دبي.







هذا وتمكنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بالتعاون مع جمعية الإمارات للطهاة من إطلاق مبادرة المائدة الإماراتية بحشد هذا العدد من الطهاة من العاملين في عدد من الفنادق والمطاعم في الإمارة.