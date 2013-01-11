رجل يطعم كلبه عبر تويتر آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

يقال إن الحاجة أم الاختراع، هذا فعلاً ما حدث مع نات موريس، وهو يعمل مستشاراً في تكنولوجيا المعلومات لمدة 30 عاماً، فقد اعتاد نات التغيب عن المنزل لفترات طويلة وهو غير قادر على إطعام كلبه الذي يبلغ من العمر أربع سنوات، فما كان منه، بحسب ما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلا اختراع طريقة فريدة وغريبة من نوعها وإطعام كلبه عن طريق "تويتر".



حيث يستطيع موريس عبر إرسال تغريدة بعنوان @feedtoby من أي مكان في العالم إلى جهاز إلكتروني من اختراعه وضعه في المنزل للتواصل مع كلبه، أن يؤمن حاجة هذا الحيوان الضعيف إلى المأكل والمشرب. فما أن يتلقى الجهاز الذي اخترعه التغريدة حتى يهم إلى إنزال الطعام المخصص للكلاب، والذي يتواجد في علبة صغيرة ضمن هذا الجهاز.