أكبر هاوٍ لجمع هدايا سوبر ماريو التذكارية آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

دخل بريت مارتن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر هاو لجمع الهدايا التذكارية في العالم، حيث بدأ جمع كل شيء للعبة "سوبر ماريو" الشهيرة بعدما اشترى له والداه أول لعبة عام 1989.



ويملك هذا الرجل في منزله في كولورادو في الولايات المتحدة أكثر من 8030 لعبة فيديو مذهلة، وقد تم تتويج مصمم شبكات الإنترنت البالغ من العمر 31 عاماً من قبل موسوعة "غينيس" 2013 بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.



وعلى الرغم من أن مجموعته بدأت مع دمية صغيرة لماريو ولم يبدأ نشاطه بالبحث والتجميع حتى عام 2001، فإن مارتن يحقق اليوم رقماً قياسياً في جمع مثل هذه الأشياء.