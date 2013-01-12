سياسة الطفل الواحد في الصين تولد جيلاً أكثر تشاؤماً آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

حذرت دراسة أسترالية جديدة من سياسة الطفل الواحد المعتمدة في الصين، والتي تتسبب بولادة أطفال أكثر تشاؤماً وخوفاً من المخاطر.



ونقلت صحيفة "البيان" عن موقع "ساينس ديلي" الأمريكي، ما صرحت به ليزا كاميرون من جامعة موناش الأسترالية، أن الدراسة التي أجريت أظهرت أن الأطفال الذين يولدون في عائلة طبقت عليها سياسة الطفل الواحد بالصين، هم أقل ثقة بغيرهم، وأكثر تشاؤماً، وخوفاً من المخاطر، من الأولاد الذين ولدوا في عائلات لم يشملها تطبيق هذه السياسة.



وذكرت أن هذه الدراسة تؤكد ما يعرف بـ"متلازمة الإمبراطور الصغير"، أي فكرة قيام جيل من الأولاد الذين ليس لديهم أخوة أو أخوات، فينمون منطوين على أنفسهم وغير اجتماعيين.