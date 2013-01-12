مليونيرة صينية تتمسك بمهنتها كعاملة نظافة آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

لاقت قصة المليونيرة الصينية "يوي يوتشنغ"، اهتماماً من وسائل الإعلام الصينية، من خلال إلقاء الضوء على أكثر القصص الإنسانية انتشاراً واهتماماً من الرأي العام.



وتكمن قصة عاملة النظافة أو المليونيرة المتواضعة، في أنها كانت قبل أن تصبح مليونيرة، تعمل في الزراعة بحي دونغهو من منطقة هونغشان بمدينة ووهان، وكانت عائلتها تمتلك 3 عمارات، كل واحدة ذات 5 طوابق.



وبعد تنفيذ قرار بالهدم في عام 2008، حصلت في نصيبها على 21 شقة، وبعدها قامت ببيع 4 شقق، وتبقى لها 17 شقة أخرى، ووفقاً لأسعار سوق العقارات في هذه الفترة، فقد أصبحت هذه العاملة البسيطة في ليلة وضحاها مليونيرة بكل معنى الكلمة.



وعلى الرغم من انتقاد البعض من أهلها وزملائها في العمل، وعدم تفهمهم لأسباب لجوء يوي يوتشنغ، للعمل كعاملة نظافة بعد أن أصبح لديها الملايين من الأموال، ورغم ذلك تواصل كنس الشوارع، وتقاسي كل هذا التعب، بحسب ما ذكرت "الأنباء" الكويتية.



إلا أن يوي يوتشنغ ترد على كل هذه الانتقادات بفلسفتها الخاصة فتقول: "أريد أن أعطي مثالاً لابني وابنتي ولباقي أفراد عائلتي، أنه لا يمكنني أن أبقى في البيت كل يوم مكتفية بالأكل والشرب والنوم معتمدة على أموال جاءت فجأة، وقد تذهب فجأة، ولا يمكن أن يشعرك بالأمان إلا عمل يدك".