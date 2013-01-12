موضة التريكو الغريبة للرجال بشعار أرجوك اقتلني آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

شهدت فعاليات مهرجان "أسبوع موضة الرجال" المقام حالياً في لندن، استعراضاً لافتاً لمجموعة ملابس رجالية قدمتها دار "سيبلينغ" للأزياء، وهي المجموعة التي استمدت غرابتها من كونها مصنوعة من أقمشة التريكو بما في ذلك أغطية الرأس والقفازات الضخمة.



عارضو المجموعة بدوا كمخلوقات قادمة من الفضاء الخارجي لدى استعراضهم التصاميم الغرائبية التي كان من بينها قمصان مكتوب على صدورها عبارة "Please Kill Me" (أي أرجوك أن تقتلني).



جدير بالذكر أن دار "سيبلينغ" للأزياء تعمل تحت شعار "الكل للفرد والفرد للكل"، وذلك في إشارة إلى كون جميع تصاميمها تصلح للنساء والرجال في آن معاً، بحسب ما نقلت "الرأي" الكويتية.