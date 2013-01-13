السماح لتوأم في بلجيكا بالانتحار سوياً

سمح لتوأم متماثل في بلجيكيا بالانتحار سويا بعد أن أصبح تراجع القدرة على الإبصار عبئا لا يطاق بالنسبة للرجلين، وقد مات الرجلان في أول ديسمبر، فيما ذكرت صحيفة "هيت لاتست نيوز" اليومية أنها الحالة الأولى في العالم التي يستخدم فيها توأم الحق القانوني في القتل الرحيم.وذكرت "الأنباء" الكويتية أن الرجلين (45 عاما) ولدا أصمين وقضيا حياتهما كلها معا، وأضافت أنهما عاشا في نفس الغرفة في إحدى الشقق السكنية في بلدة "بوت" 30 كم شمال شرق العاصمة بروكسل، وعملا في مجال تصنيع الأحذية، ثم استأجرا الشقة بأكملها بعد ذلك.لكنهما تراجعت قدرتهما على الإبصار، ما يعني أنهما كانا سيفقدان الوسيلة الوحيدة للتواصل في غضون سنوات قليلة.

وذكرت الصحيفة أنهما وجدا فكرة أن يكون لديهما القدرة فقط على لمس بعضهما البعض أمرا لا يطاق.



جدير بالذكر أن القانون البلجيكي يسمح بالقتل الرحيم إذا أعرب المريض عن رغبته في ذلك، ووجد الأطباء أنه يعاني بدرجة لا تحتمل.



يشار إلى أن الأخوين لم يعانيا من مرض عضال أو أي ألم جسدي، لكن الأطباء في مستشفى "يو زد" في بروكسل وافقوا على طلبهما.