مزارع هارب يحتال على إيطالي بجائزة وهمية

ضبطت شرطة أبوظبي مزارعاً مخالفاً لقانون الإقامة، احتال على رجل إيطالي وأوهمه بأنه ربح جائزة تبلغ نصف مليون درهم إماراتي (140 ألف دولار) من أحد مزودي الخدمة الهاتفية.وتبين للشرطة أن الرجل الإيطالي هو أحد ضحايا احتيال قام بها المزارع من خلال الترويج لجوائز وهمية هاتفيا، بهدف النصب، وجمع من خلالها 14 ألف درهم على شكل حوالات مصرفية، بينما اكتشفت الشرطة بعد مداهمة مكان إقامته امتلاكه ورشة كاملة لهذه الغاية.وأكد العقيد راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن المشتبه به كان يحتال على الضحايا من خلال إيهامهم بالفوز بجوائز بقيمة مالية كبيرة، من خلال الاتصال الهاتفي أو إرسال رسائل نصية تعلن فوزهم بتلك الجوائز. وأنها تعود لمزودي الخدمة الهاتفية، وتطالبهم بتحويل أرصدة هاتفية، وحوالات مصرفية، بزعم استكمال الإجراءات الخاصة بتسلم هذه الجوائز الوهمية.

وتم ضبط الرجل، 26 سنة هارب من كفيله، وهو واحد من ثلاثة متهمين بقضايا مشابهة، بعد ورود بلاغ من ضحية (إيطالي الجنسية)، أفاد قيام أحد الأشخاص بالاحتيال عليه ماليا عبر الهاتف، وإيهامه بأنه ربح جائزة تبلغ نصف مليون درهم من أحد مزودي الخدمة الهاتفية. بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأحد.



وبتفتيش مقر سكنه، تبين وجود 78 بطاقة اتصال من مزودي خدمة الاتصالات مسجلة بأسماء آخرين، وكشوف ودفاتر تحتوي عددا كبيرا من أرقام الهواتف للاتصال بأفراد الجمهور، وأجهزة هواتف متنوعة، وبطاقات بنكية ائتمانية، وإيصالات تسلم حوالات مصرفية، وبطاقات هوية وصورها، ومبالغ مالية لعدد من الدول، وغيرها من الأدوات التي يشتبه باستعمالها في النصب على الضحايا هاتفيا.



يذكر أن وزارة الداخلية الإماراتية، أطلقت سابقا حملة إعلامية توعوية وتحذيرية مكثفة، بهدف التوعية من مغبة الوقوع في عمليات وجرائم النصب والاحتيال الهاتفي والإلكتروني.

