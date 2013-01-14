طالب يقتحم ثانوية ليلاً ليعدل إجاباته في الامتحان آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

تلاحق الدوريات الأمنية في شرطة محافظة الخفجي بالسعودية شابا شارك زميله في اقتحام ثانوية لتعديل إجابته مساء أول من أمس السبت.







وأبلغ صحيفة "الوطن" السعودية مصدر أمني أن الدوريات الأمنية تلقت بلاغا يفيد باقتحام شابين لثانوية "النهضة" بالخفجي، وأشار المصدر إلى أن الدوريات الأمنية هرعت إلى المكان وتمت مطاردة الشابين، حيث تم القبض على أحدهما في مدرسة بنين مجاورة، فيما لم تتمكن من القبض على الشاب الآخر، بعد تمكنه من الفرار.



وأشار المصدر الأمني إلى أن التحقيقات الأولية مع الشاب الذي تم الـقبض عليـه تفيد أنه أحد طلاب المدرسة، وكـان يسعى للحصول على أوراق الاختبارات، لإجراء تعديل على إجاباته، وبين المصدر أنه تم إبلاغ البحث الجنائي لرفع البصمات.