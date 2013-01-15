دورات لقراصنة الإنترنت في كوريا الجنوبية آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

تقدم السلطات في كوريا الجنوبية، دورة تدريبية متقدمة لأبرز قراصنة الشبكة العنكبوتية في البلاد، بهدف تأهيل أفراد على مستوى عالٍ من الخبرة لمواجهة الهجمات الإلكترونية على عدد من المنشآت الحساسة وتكبد الدولة خسائر فادحة.



ووفق المعهد الكوري لبحوث تكنولوجيا المعلومات، فإن هذه الدورة التدريبية يطلق عليها اسم «بيست أوف ذا بيست»، حيث يقوم العاملون فيها بتدريب مجموعة مختارة من أبرز محللي أنظمة الترميز في البرامج والأنظمة الحاسوبية.



وكشف المعهد وفق صحيفة "السفير" اللبنانية، أن هذه الدورة التدريبية تقدم جوائز مالية قيمتها 18500 دولار لأفضل ستة خبراء عن كل قسم من أقسام الدورة التي تتمثل في التحليل الرقمي والأمن الاستشاري وتحليل هشاشة الشبكة، إضافة إلى أمن الهواتف المتنقلة، وأمن شبكات التغطية وأمن الحوسبة السحابية.



وأشار المعهد إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية العديد من الهجمات التي تعرضت لها البلاد خلال الأعوام الماضية، وأبرزها الهجوم الإلكتروني الذي وقع في العام 2011 والذي استهدف أحد أكبر المصارف في البلاد وتسبب بخسائر فادحة، إضافة إلى الاعتداء الذي وقع في العام 2009 على عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق خسائر وصلت قيمتها إلى 50.5 مليون دولار، بحسب بعض التقديرات.



يذكر أن عدد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها كوريا الجنوبية، ارتفع بنسب عالية ما بين العامين 2008 و2011، وبنسبة تصل إلى 37% وفق التقارير الإحصائية.