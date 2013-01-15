سيارة ملكة بريطانيا بنتلي رولز رويس تتعرض لعطل مفاجئ

تعطّلت سيارة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهي من طراز "بنتلي رولز رويس"، خلال زيارتها لقرية ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك، لأداء الصلاة في كنيستها.ونقلت صحيفة "النهار" عن وسائل إعلام بريطانية، أن السائق لم يتمكن من تشغيل السيارة التي صدر من محركها صرير وضوضاء، مما أثار ضحك الملكة.وأضافت أن "أسقف الكنيسة ستيفن كوتريل تقدّم لمساعدة السائق، من خلال منح بركاته لسيارة الملكة، مما ساهم في تشغيل محركها".

وروى كوتريلانه "كان يقف إلى جانب الملكة أثناء انتظارها للسيارة، لكن السائق لم يتمكن من تشغيلها، وصدرت ضوضاء مثل الصرير من محركها. وكرر المحاولة مرات من دون جدوى".



وأضاف قررت التدخل في هذه المرحلة لبث جو من المرح، ووقف أمام سيارة الملكة وباركها، مما أثار ضحك الناس المحتشدين، وعندما جرّب السائق مجدداً مفتاح السيارة، اشتغل محركها، وصفق المحتشدون أمام الكنيسة.



وكانت الملكة حضرت مراسم دينية في كنيسة القديسة ماري المجدلية القريبة من قصرها في ساندرينغهام، حيث تقضي عطلة الشتاء مع زوجها الأمير فيليب كل سنة.