السجن لبريطاني أدين بتحريض ابنه على تسميم والدته

أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن 18 شهراً بحق رجل بعد أن أدين بتحريض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات على تسميم والدته واتهام صديقها بقتلها.وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" نقلا عن "ديلي ميلي" البريطانية، إن الرجل الذي لم تكشف عن هويته لأسباب قانونية، تبادل 3000 رسالة عبر موقع فيسبوك مع ابنه لحثه على تسميم والدته.وأضافت أن محكمة التاج بمدينة برادفورد استمعت إلى الرجل الذي حاك مؤامرة شيطانية مع ابنه الصغير بعد انفصاله عن والدته، وطلب منه في البداية سرقة بطاقتها المصرفية ورقمها السري وقام بسحب 300 جنيه إسترليني من حسابها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل استشاط غضباً من زوجته السابقة بعد إقامتها علاقة غرامية مع رجل آخر، وقام بتحريض ابنه في البداية عبر رسائل "فيسبوك" ضدها، وحثه على اتهامها بأنها أنانية وأنه لا يريد العيش معها ويفضّل العيش مع والده.



وقالت إن الرجل سلك منعطفاً شريراً حين طلب من ابنه تسميم والدته بمادة سامة سيزوده بها، وطلب منه توريط عشيقها بوضع شعرة واحدة من شعره في جرة السم، وفقا لما استمعت إليه المحكمة.



وأضافت الصحيفة أن المؤامرة فشلت إثر قيام الطفل بإبلاغ والدته بفصولها، واعترف والده أمام محكمة التاج بمدينة برادفور بجرائم التآمر للقتل والسرقة والاحتيال وتعطيل سير العدالة، وأمرت بسجنه 18 شهراً.