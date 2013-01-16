عاملة نظافة عشرينية تسرق قطاراً آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

أصيبت امرأة بجروح، بعد قيامها على ما يبدو بسرقة قطار محلي وقيادته عبر أحد الحواجز ليرتطم بمبنى سكني شرق العاصمة السويدية ستوكهولم.







وتم إجلاء سكان المبنى بعد أن علقت إحدى العربات في الهواء، ونقلت المرأة التي تعمل كعاملة نظافة والمصابة الوحيدة في الحادث بواسطة مروحية إلى مستشفى "كارولينسكا" الجامعي. ويجري التحقيق حالياً في الحادث.







وقال توماس هيدينيوس من شركة "آريفا" المشغلة للقطار، وفق ما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية عن قناة "تي.في.4" إن عاملة النظافة، وهي في منتصف العشرينات من العمر، قامت بسرقة القطار أثناء وجوده في مخزن القطارات، ولم يكن هناك أي ركاب على متنه.







ووقع الحادث بمحطة سالتسجوبادن في وقت خلا من حركة القطارات على الخط، وأمر كريستوفر .جي. فينرهولم مفوض النقل العام في مجلس مقاطعة ستوكهولم بمراجعة "الإجراءات الأمنية".