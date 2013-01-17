ابن يسرق جثة والده متوقعاً قيامته آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: دبي - العربية.نت

أقدم رجل على سرقة جثة والده التسعيني، ووضعها في ثلاجة، ظناً منه أنه سيقوم من الموت من خلال صلواته. ونقلت صحيفة «ديترويت فري بريس» الأمريكية عن شرطة ديترويت، أن رجلاً متهماً بنبش جثة والده من القبر وسرقتها، أبلغ أحد أفراد عائلته بأنه يخطّط لجعل والده يقوم من الموت من خلال أداء صلاة معينة.







وعثرت الشرطة على جثة الوالد، البالغ من العمر ‬93 سنة، في ثلاجة جديدة في قبو منزل ابنه الذي يبلغ من العمر ‬48 سنة، كما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم". وألقي القبض على الابن، ولم يتم الإفصاح عن التهم التي وجّهت إليه.