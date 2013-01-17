لص سرق 68 سنتاً فسجن 20 عاماً آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

نجح لصان مسلحان سيئا الحظ في سرقة 68 سنتاً لا غير، مما عرضهما للسجن نحو 20 عاماً.







وذكرت وسائل إعلام أمريكية وفق صحيفة "القبس" الكويتية، أن قاضي مقاطعة بيكسار في تكساس، رايموند أنجيليني، حكم على راين هيرتا وامولفو هيرنانديز (19 عاماً) بالسجن لمدة 18عاماً و20 عاماً على التوالي لتورطهما في 3 حوادث سرقة مسلحة متتالية.



وقالت مصادر في الشرطة إن الرجلين كانا يحملان مسدسين من عيار 22 ملم عندما سرقا موظفاً في وولمرت كان يحمل 68 سنتاً، وحاولا سرقة امرأة كانت تمر بسيارتها، مطلقين النار على زجاجها الأمامي قبل أن تنجح بالفرار.







أما الضحية الثالثة فتمكن من تجريد هيرتا من سلاحه، مما أدى إلى فرار المراهقين، غير أنهما عادا بعد جولة حول الحي ليحطما سيارة الرجل.







من جهته، قال المدعي العام داريل هاريس إن الطلق الناري الذي أطلق على زجاج سيارة المرأة الأمامي لم يخترقه، لكن لولا رحمة الله وعيار الرصاصة الخفيف لكنا أمام جريمة قتل.