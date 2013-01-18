أغنياء أوروبا يهربون من الضرائب إلى الجنة الروسية

بريجيت باردو تسعى إلى الحصول على الجنسية الروسية! خبر غريب انتشر بسرعة في وسائل إعلام روسية لم تكن استفاقت بعد من نشوة "ضربة المعلم" التي وجهها سيد الكرملين فلاديمير بوتين إلى ساكن الإليزيه الرئيس فرانسوا أولاند.والضجة التي أثيرت عندما وقف بوتين مزهواً أمام الكاميرات وهو يسلّم النجم الفرنسي جيرار دوبارديو بطاقة الهوية الروسية، وظِّفت في شكل جيد جداً.وباتت حقيقة أن مشاهير أوروبا ونجومها "يلجأون" إلى روسيا التي يتهمها الغرب بأنها غير رحيمة عندما يتعلق الموضوع بحقوق الإنسان، نقلاً عن "الحياة" اللندنية، الجمعة.

وروسيا تفتح ذراعيها ويستقبل رئيسها شخصياً أولئك المشاهير، وليس مهماً كثيراً تجاوز القوانين بعض الشيء، فالجنسية الروسية التي لا تمنح قانوناً إلا بإبرام عقد زواج من مواطنة أو مواطن روسي، بعد مرور ثلاث سنوات على هذا الزواج، منحت للنجم الفرنسي على الهواء مباشرة. بكلمتين فقط. قال بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي نهاية العام الماضي إن دوبارديو أعلن رغبته في الحصول على الجنسية الروسية، وأقول له "إن روسيا ستمنحه" هذا الشرف.



وبعد أيام قليلة، طار الممثل إلى سوتشي والتقى بوتين، وابتسما أمام الكاميرات بعدما تفقدا وثائق الجنسية الممنوحة.



وقال دوبارديو إنه فخور بالإنجاز، وأضاف: "أعشق بلدكم روسيا، وشعبكم وتاريخكم وأدباءكم. أعشق ثقافتكم وأسلوب تفكيركم. والدي كان شيوعياً، وكان يستمع إلى راديو صوت موسكو، وهذا جزء من ثقافتي".



لكن الأكيد أن الدفاع عن مصالح البروليتاريا لم يكن الهمّ الأساس للنجم الثري الذي تجاهل بذكاء أن بوتين ليس شيوعياً، وأن روسيا لم تعد تعيش أصلاً منذ سنوات طويلة في عهود ديكتاتورية الطبقة العاملة.



ولا يمكن القول أيضاً إن دوبارديو وباردو من بعده، لجآ إلى روسيا لأنها واحة ديمقراطية، على الرغم من أن الأول تعمّد قبل زيارة موسكو أن يلتقي أولاند ويخبره أن روسيا "بلد الديمقراطية العظيمة، ليست ذلك البلد حيث يمكن رئيس الوزراء أن ينعت مواطنه بشخص بائس".



والأقرب إلى الحقيقة أن دوبارديو غاضب، لأن ضريبة الدخل الجديدة التي يريدها أولاند تصل إلى 75% على من تتجاوز مداخيلهم مليون يورو، بينما بلاد "الديمقراطية العظيمة" تبدو شديدة الرأفة بالأغنياء، فهي لا تفرض ضريبة تصاعدية على المداخيل، وجميع مواطنيها، المعدمون منهم و"حيتان المال" يدفعون 13% على قدم المساواة.



وهذا يعني أن الجنسية الروسية قد تغدو طوق نجاة لكثيرين من أغنياء أوروبا.



وليس مهماً هنا أن مصلحة الضرائب "أوضحت" أنها لن تجني أموالاً من كثيرين من المواطنين الجدد لأن دوبارديو مثلاً، سيدفع للخزينة الروسية ضرائب عن الدخل الذي يجنيه في روسيا فقط، أما الملايين التي يكسبها في هوليوود فلن تُحسب.



والأهم هو تلك الفقرة التي أشار إليها النجم الفرنسي في شأن الديمقراطية، وتداولتها وسائل الإعلام الروسية كثيراً.



كل الأطراف إذاً خرجت سعيدة وحققت الإنجازات التي تسعى إليها، ولكي يكتمل المشهد، كان لا بد أن تظهر بريجيت باردو. والمسألة هنا لا تتعلق بالحريات أو الديمقراطية فحسب، بل تصل إلى أبرز اهتمامات النجمة الكبيرة.



وقالت باردو إنها قد تسعى إلى نيل الجنسية الروسية، لأن بوتين فعل من أجل حماية الحيوانات "ما لم يفعله كل رؤساء فرنسا مجتمعين"، وهددت حكومتها بأنها "لن تتراجع" عن قرار تغيير جنسيتها "في حال لم تتخلَّ السلطات الفرنسية عن فكرة قتل فيلين في سيرك مدينة ليون، لإصابتهما بالسل الرئوي".



مرة أخرى، أطلقت وسائل إعلام حكومية في موسكو حملات صاخبة: المشاهير يلجأون إلى روسيا، وفيها يحققون أحلامهم. أما المعارضون الروس ففوجئوا قليلاً، وكتب أحدهم في حسابه على "تويتر" تغريدة فيها كثير من المرارة: "أرأف لحال الفيلين، وحال كل الحيوانات لكنني أنصح السيدة باردو بمراجعة ملف حقوق الإنسان في روسيا".