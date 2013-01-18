إطلالة محتشمة لكيم كارديشان تليق بالتقاليد العربية آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: دبي - العربية.نت

أطلّت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، على غلاف مجلة "هي" العرب بفستانٍ أبيض محتشم من تصميم المصمم العالمي ستيفان رولان، والفستان لديه تدرجات على الخصر أكملته كيم بطرحة بيضاء غطت نصف رأسها وانسدلت من جهة اليمين بموازاة جسمها بشكل كامل.



وبذلك تكون كيم قد كسرت القاعدة هذه المرة والتزمت بإطلالة محتشمة تليق بالتقاليد العربية، وقد أجرت كيم جلسة تصوير مخصصة للقاء الصحافي في مجلة "هي"، حيث ارتدت أيضاً overall أسود زيّنته بحزام جلدي أسود اللون، كما غطّت قوامها بجاكيت طويلة من قماش الساتان، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء".



وقالت كيم إنها سعيدة جداً لأنها تصدرت غلاف مجلة "هي"، معتبرة أن الأمر مختلف ومميّز عن كل ما قدمته على غلاف المجلات في السابق، كما أنها نشرت صورة تجمعها مع مصفف الشعر الذي تعاملت معه من أجل جلسة التصوير.