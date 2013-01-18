حاجبا دوقة كامبريدج الأكثر طلباً من نساء بريطانيا

شهدت عيادات التجميل في بريطانيا، إقبالاً شديداً من الفتيات والنساء البريطانيات من أجل تعديل شكل حواجبهن لتصبح مثل حواجب دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير تشارلز، لأنها تتمتع بشكل مرسوم ومنتظم، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن إحدى المتخصصات في التجميل قولها "إن النساء يعلمن تماماً أن أي ماكياج لا ينجح دون الاعتناء بشكل الحاجب، ولذلك تلقينا طلبات لا حصر لها لنساء يردن القيام بتعديل شكل الحاجب ليصبح مثل حاجبي كيت، خاصة بعد نشر صورها في عيد ميلادها الواحد والثلاثين مع زوجها".



وتقول خبيرة التجميل إن صورة دوقة كامبريدج موضوعة الآن في صالونات وعيادات التجميل من أجل تعديل شكل الحاجب لكل الراغبات.



وكان مركز ''ترانزفورم كوزماتيك سيرجيري'' المتخصص في جراحات التجميل، قد أعلن الأسبوع الماضي أن أنف كيت ميدلتون هو الأكثر طلباً من قبل الراغبين بإجراء عمليات التجميل لمنطقة الأنف في بريطانيا وعدد من دول العالم، وأن الطلب عليها قد تضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضي، حيث إن شكل أنف الدوقة الانسيابي يعزز من طابع الرصانة والأنوثة.