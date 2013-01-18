47 ثانية مدة أقصر رحلة جوية في العالم

فازت شرطة طيران اسكتلندية بعقد لتشغيل أقصر رحلة جوية في العالم لا تتعدى مدتها 47 ثانية بين جزر أوركني. وبعد حرب ضروس بين شركات الطيران المحلية فازت شركة "لوغا نير" بعقد تشغيل الرحلة السريعة بين جزيرتي "ويستراي" و"بابا ويست راي". وتبلغ المسافة بين الجزيرتين نحو ميل واحد ويمكن قطعها في 47 ثانية فقط اعتماداً على سرعة الريح بالطبع.

وكانت "لوغا نير" تحتكر هذه الرحلة منذ تأسيس الرحلات الداخلية بين الجزر في العام 1967، حيث يبلغ سعر التذكرة ذهاباً وإياباً نحو 40 دولاراً أمريكياً فقط، وفق ما أفادت صحيفة "تلغراف". واعتادت الشركة على نقل 8 ركاب فقط من الطلاب بين الجزيرتين في العام 2009، إثر توقف خدمات النقل الأرضية بسبب التصليحات.



وتتألف جزر أوركني من 70 جزيرة، لكن 20 منها فقط مأهولة بالسكان. ويعتمد معظم سكانها على الزراعة، إذ تعتبر أرضها خصبة جداً، كما تشتهر بثروتها السمكية. وفي المقابل فإن أطول رحلة في العالم تصل بين سنغافورة ولوس أنجلوس على متن الطيران السنغافوري على وشك أن تتوقف نهاية العام الحالي. يبلغ طول الرحلة نحو 9500 ميل، أما مدتها فتتعدى الـ18 ساعة.