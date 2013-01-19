أسد طليق في مدينة إفريقية والسكان خائفون آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

فرّ أسد من محمية خاصة، ولا يزال طليقاً يزرع الرعب في نفوس سكان مدينة ماخادو الصغيرة في شمال جنوب إفريقيا. وقال الناطق باسم الشرطة: "أُبلغنا أن أسداً ذكراً فرّ الأسبوع الماضي من سافاري لودج قرب ماخادو". وأضاف: "شوهد الأسد للمرة الأخيرة الأربعاء، لكن فريقنا لم ينجح بعد في القبض عليه. بطبيعة الحال السكان خائفون لأنهم لا يعرفون متى ينقض عليهم". وطلب من سكان المدينة أن يبلغوا الشرطة فورا إذا شاهدوا الحيوان الذي يتميز بـ "رأسه الكبير".



وتضم ولاية ليمبوبو الشمالية، حيث تقع هذه المدينة، بحسب ما أفادت صحيفة "الحياة"، الكثير من محميات الصيد الخاصة، لكن نادراً ما تفرّ منها حيوانات خطرة.