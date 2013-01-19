أول زواج مدني في لبنان رسالة تحد للواقع آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

أثار الكشف أمس عن عقد أول زواج مدني في لبنان اهتماماً واســـعاً، نظراً إلى أهمية هذا التطور على الواقعين الاجتماعي والمدني في بيئة متعددة الطوائف، وفي ظل المحاولات المزمنة لترسيخ هذا التطور وتشريعه وفشلها، وكان أبرزها في عهد الرئيس الياس الهراوي التي لم يقيد لها النجاح، على رغم وضع مشروع قانون ظل في الأدراج ولم يسلك رحلة التشريع إلى النهاية.



ووفق المعلومات التي كشفت، فإن خلود سكرية ونضال درويش عقدا زواجاً مدنياً في تاريخ 10 كانون الأول 2012 الماضي، بناء على قرار اتخذه المفوض السامي الفرنسي في لبنان في عام 1936 الذي ينظم الطوائف ويعترف بها ويعطيها الحقوق ويعترف في الوقت نفسه بالأفراد. وكان خلود ونضال الثنائي اللبناني الأول الذي يعقد زواجاً مدنياً. وبدأت إجراءات الزواج، بعدما توصلت خلود مع أهلها على اتفاق بأن يتم "كتب الكتاب" شكلياً من دون أن تسجّل الزواج في المحكمة الشرعية.



كما كانت أولى الخطوات، بحسب ما أشارت صحيفة "النهار"، شطب إشارة المذهب للإثبات أمام القانون أنهما لا ينتميان إلى طائفة تتيح لهما الزواج في محكمة شرعية، فيكون من حقّهما الزواج مدنياً، ثم تلتها الإجراءات الأخرى، وهي شبيهة إلى حد ما بإجراءات الزواج الديني ومنها:



- طلب من المختار يثبت أن لا مانع من الزواج.



- إلصاق إعلان الزواج قبل 15 يوماً من إتمامه، للتأكد من أنه لا أحد يمانع أو يعارض، وكان من المفترض الإعلان عنه في الجريدة الرسمية أو صحيفتين على الأقل، لكن تفادياً لوضع العراقيل اكتفت خلود ونضال بإلصاق الإعلان على أبواب منزلي الأهل ومنزلهما الزوجي.



- الحصول على الوثيقة القانونية من كاتب العدل، بعد اختيار الطرفين للبنود التي سيتضمنها عقد الزواج والذمة المالية.



وبعد صعوبات عدة رافقت الحصول على الأوراق اللازمة، وقّعت خلود ونضال عقد زواجهما المدني في 10/11/2012، علماً أن الطلب هو حالياً بيد هيئة الاستشارات في وزارة الداخلية في انتظار إعلانه رسمياً.