عروس تسرق أموال رئيسها في العمل لدفع تكاليف زفافها آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

استغلت العروس البريطانية "كريستي لين" البالغة من العمر 30 عاما وظيفتها كمسؤولة مالية في شركة رئيسها "بيتر سوتون" لتسحب وتختلس مبلغا يقدر بحوالي 1.200.000 ريال سعودي لسداد تكاليف حفل زفافها المترف والباذخ، معرضة الشركة لخطر الإفلاس وفقدان 25 شخصا من زملائها لوظائفهم.







واستعانت العروس التي بدت خجلة وسعيدة في الصور التي جمعتها مع عريسها "غراهام لين" في تلك الليلة بأكبر شركات الضيافة ومتعهدي الحفلات لتنظيم الحفل الذي وصفه الحضور بالفخم جدا.



وبعد شكوى رئيسها للشرطة ورفع الأمر للمحكمة صدر حكم قضائي بسجنها لمدة 20 شهرا مع إلزامها بإعادة عشر المبلغ الذي احتالت لأخذه، حوالي 120.000 ريال فقط، حيث كان هذا الحكم كما يقول رئيسها "بيتر" مخيبا للآمال، ومحبطا لجميع من تضرروا من فعلتها الغادرة.



وانكشفت حكاية "كريستي" بعد أيام قليلة من زواجها في عام 2011 وإيقافها على ذمة التحقيق، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عندما ظهرت عليها علامات الثراء المفاجئ ليتم ربط ذلك بعملية الاختلاس في الشركة، ليتبين أنها كانت تستغل وظيفتها منذ عام 2008 ونفذت 122 عملية سحب لأموال من حساب الشركة وإيداعها في حسابات متفرقة، تخصها وتخص زوجها "غراهام" الذي برأته المحكمة ـ بعد شهادة زوجته ـ من أي تهم لعدم علمه عن مصدر الأموال التي كذبت زوجته بشأنها حين أودعتها في حسابه.