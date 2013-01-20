أمريكي يسرق ليثير إعجاب امرأة

يذهب بعض الرجال إلى أبعد الحدود لإثارة إعجاب المرأة، حتى لو اضطروا إلى السرقة، وهذا ما فعله أمريكي اعتقل بتهمة سرقة شرائح من اللحم وبعض المشروبات أرادها لعشاء رومانسي، ليثير إعجاب امرأة كما قالت جريدة "الرياض".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن أن حارس أمن في إحدى المتاجر ضبط المتهم وهو يحاول سرقة شرائح لحم، وبعض المشروبات بقيمة 80 دولاراً.
ولدى سؤال المدعين العامين له عن سبب فعلته، أكّد أنه أقدم عليها لإثارة إعجاب امرأة، وقد وُجّهت إليه اتهامات بالسرقة، ليثبت مجدّداً أنه ما من شيء إلا والرجال مستعدون لفعله لإيقاع النساء في شباكهم.
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