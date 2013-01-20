أمريكي يسرق ليثير إعجاب امرأة آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

يذهب بعض الرجال إلى أبعد الحدود لإثارة إعجاب المرأة، حتى لو اضطروا إلى السرقة، وهذا ما فعله أمريكي اعتقل بتهمة سرقة شرائح من اللحم وبعض المشروبات أرادها لعشاء رومانسي، ليثير إعجاب امرأة كما قالت جريدة "الرياض".







ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن أن حارس أمن في إحدى المتاجر ضبط المتهم وهو يحاول سرقة شرائح لحم، وبعض المشروبات بقيمة 80 دولاراً.



ولدى سؤال المدعين العامين له عن سبب فعلته، أكّد أنه أقدم عليها لإثارة إعجاب امرأة، وقد وُجّهت إليه اتهامات بالسرقة، ليثبت مجدّداً أنه ما من شيء إلا والرجال مستعدون لفعله لإيقاع النساء في شباكهم.