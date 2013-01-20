الأمير هاري أفضل عازب للعام 2013 آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

اختارت صحيفة "تاون إند كانتري" الأمريكية الأمير هاري، الابن الأصغر لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بصفته «أفضل عازب» للعام 2013.



ومنحت الدورية الأمير هاري (28 عاماً) هذا اللقب، ليتفوق بذلك على 39 رجلاً مشهوراً شملتهم القائمة، ومن بينهم نجم هوليوود جورج كلوني، وكونور كينيدي حفيد السيناتور الراحل روبرت كينيدي، كما نقلت جريدة "السفير" اللبنانية.



وقد استطاع الأمير هاري الحصول على المرتبة الأولى في القائمة، برغم سلوكه المثير للفضائح في العام الماضي، والذي اعتبرته الدورية "جزءاً لا يتجزّأ من سحر الأمير".



وجاء في المركز الثاني لاعب الغولف الشهير آدم سكوت (32 عاما)، فيما احتل المنتج السينمائي آندرو لورين (42 عاما) المركز الثالث.



يذكر أن الأمير هاري أثار فضيحة العام الماضي بعد نشر صوَر عارية له في حفلة في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية، حيث كان يقضي عطلته الصيفية.