مقهى إيطالي يقدم تخفيضات للزبائن المهذبين آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية. نت

أطلق أحد المقاهي الإيطالية حملة مثيرة للاهتمام، حيث قرر تقديم تخفيضات خاصة للزبائن الذين يستخدمون عبارات مهذبة ولطيفة لدى قيامهم بطلب المشروبات أو دفع الفاتورة.



ويقدم المقهى مشروب القهوة مقابل 3 يورو في المعتاد، غير أنه قرر أن يقدم القهوة مقابل 2 يورو للزبائن الذين يطلبون المشروب باستخدام عبارة "من فضلك"، كما يبلغ سعر القهوة يورو واحدا لمن يطلب القهوة بلطف وبعد أن يلقي تحية الصباح أيضاً، حسبما نقلت جريدة كما نقلت جريدة "السفير".



وأراد صاحب المقهى تحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع بغية الترويج لمبــدأ «نشر السلام» بين الناس، وذلك بعــدما لاحظ، بحسب إفادته، أن ضغوط الحياة قد أثرت بشكل مباشر في ملامح الزبائن الذين عادة ما يفدون إلى المقهى كل صــباح متجهمــين غير مبالين سوى بتناول القهــوة لينطلقوا بعدها إلى متاعبهم اليومية.