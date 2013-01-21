بيع سيارة كان يملكها بوش الابن بـ300 ألف دولار

بيعت سيارة كان يمتلكها الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في مزرعته بتكساس بمبلغ 300 ألف دولار في مزاد، بعد أن تبرع بها لحساب جمعية خيرية تخدم أسر أفراد الجيش الأمريكي.وبيعت السيارة، وهي من نوع فورد اف-150 كنج رانش سوبر كرو، وتعمل بنظام الدفع الرباعي طراز عام 2009، في صالة مزادات باريت ــ جاكسون لبيع السيارات في سكوتسديل بولاية أريزونا. ولم تكشف صالة المزادات النقاب عن هوية المشتري.وكان بوش الابن وزوجته لورا بوش يستخدمان هذه السيارة في مزرعتهما بكروفورد بولاية تكساس، حيث كانا يلتقيان بين الحين والآخر مع أصدقائهما وأفراد الأسرة والشخصيات العامة الزائرة.

وقال بوش في بيان نقلته "البيان" الإماراتية: "لم أقد سيارة في الشارع منذ سنوات عدة، إلا أنني كنت أقود هذه السيارة في مزرعتي".



وحملت اللوحة اليمنى لكابينة القيادة في الشاحنة توقيع الرئيس السابق. وتسلم المشتري أيضاً شريط فيديو يتضمن لقطات لبوش وهو يوقع على لوحة الكابينة.



ويضم الفيديو أيضاً لقطات لبوش وهو يقود السيارة في مزرعته التي تبعد مسافة 190 كيلومتراً تقريباً عن منزله في دالاس.



وخصصت إيرادات البيع بالمزاد لمؤسسة (فيشر هاوس)، وهي جمعية خيرية تقدم مشروعات إسكان مجانية لأسر أفراد الجيش ممن يتلقون العلاج الطبي.