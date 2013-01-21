سجق بلحم الحمير وبرغر بلحم الخيول في بريطانيا آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أظهر تحقيق أجري في بريطانيا، أن نسبة كبيرة من "سجق السلامي" الذي يُباع في بريطانيا، تحتوي على كميات من لحم الحمير، وفق ما ذكرته "الاتحاد" الإماراتية عن صحيفة بريطانية.



وأشار المصدر إلى أن هذا الكشف، يأتي بعد أيام على إماطة اللثام عن أن منتجات من لحم البقر التي تُباع في بعض المحال التجارية المعروفة، تحتوي على كميات من لحم الخيل.



واعتبر السياسيون البريطانيون لحم الحمير الفضيحة الجديدة التي ستضرب قطاع الصناعات الغذائية في بريطانيا.



وأكدت الصحيفة أنه تبين أيضاً أن كميات لحم الخيل الموجودة في لحوم البرغر المجمّدة يمكن أن تكون حشوة مصطنعة تشكل الجزء الأكبر في اللحوم التي تبيعها المخازن بأسعار رخيصة، وأن ما يصل إلى نصف المكونات الغذائية في الوجبات الجاهزة قد تكون مصطنعة أيضاً.



واعترفت وكالة المعايير الغذائية البريطانية، بأنها لا تقوم بإجراء اختبارات روتينية للمواد الغذائية، بذريعة أن المنتجات الغذائية التي تحتوي على لحم الخيل لا تشكل خطراً على الصحة العامة.







يذكر أن موظفين من دائرة المعايير التجارية في بلدية مقاطعة لانكشاير، وجدوا في وقت سابق من هذا الشهر أن 50% من الأطعمة التي يبيعها الكثير من مطاعم الوجبات السريعة لا تصف بدقة مكونات هذه الأطعمة.