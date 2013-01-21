طفلة مسروقة تعود لأمها بعد 50 عاماً آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

عثرت سيدة إسبانية على والدتها بعد خمسين عاما على خطفها عند ولادتها، وهي واحدة من حالات كثيرة سجلت في عهد الديكتاتور فرانكو، بحسب ما أعلنت الشرطة.







وكان نظام فرانكو يسمح بخطف الأطفال حديثي الولادة للمعارضين اليساريين، أو عندما يكون الطفل ثمرة علاقة خارج الزواج، ويؤكد عدد من الضحايا أن هذه الممارسات استمرت حتى بعد موت فرانكو، وتحديدا إلى العام 1975.







وهذه السيدة الإسبانية تنحدر من فالنسيا، بحسب ما ذكرت "الأنباء" الكويتية، وكانت تشتبه منذ مدة طويلة في أنها خطفت من أهلها إثر ولادتها، وقد اتبعت مسارا قانونيا للعثور على أمها تكلل أخيرا بالنجاح.