من بين 80 دولة سويسرا أفضل مكان لمواليد 2013

في مطلع كل عام تنشر العديد من المؤسسات نتائج دراساتها المختلفة عن أفضل دولة في العالم للحياة، أو أفضل دولة لقضاء الإجازة أو للتسوق، إلى آخر قوائم أفعال التفضيل.أما أحدث الدراسات التي صدرت فهي عن أفضل دولة في العالم لأن يطل فيها المواليد الجدد على الحياة. اعتمدت الدراسة، التي أصدرتها مؤسسة "وحدة المخابرات الاقتصادية" المرتبطة بمجلة "ذي ايكونوميست".وذكرت صحيفة "القبس" أن الدراسة شملت ثمانين دولة، على مجموعة من العوامل مثل معدل العمر، الحرية السياسية، متانة الروابط العائلية، العلاقات الاجتماعية، ضمانات العمل، السلامة والأمان الشخصي، المساواة بين الجنسين، مستوى المعيشة، وغير ذلك.

ووفقاً للقائمة الجديدة فسويسرا تحتل المركز الأول بالنسبة للمواليد الذين سيطلون على الحياة فيها خلال العام الحالي، باعتبار انهم سيكونون أوفر حظاً من مواليد الدول الأخرى، أكثر سعادة وأحسن صحة وأفضل مستقبل أيضاً.



وجاءت في المركز الثاني أستراليا، تبعتها النرويج، فالسويد، ثم الدانمرك وسنغافورة ونيوزيلندا وهولندا وكندا، ثم هونغ كونغ.



أما الولايات المتحدة فقد تقاسمت مع ألمانيا المركز السادس عشر. يقول الخبراء في تفسير هبوط الولايات المتحدة من قائمة أفضل عشر دول، كما كانت قبل سنوات، إنه الدين العام الذي ورثه الجيل، الذي سيولد هذا العام من الجيل الحالي والجيل الذي سبقه.