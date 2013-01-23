دخلت زوجته من الباب فرمى صديقته من الشباك آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

لم يتوقع رجل مغربي عودة زوجته في غير موعدها، فدعا صديقته إلى قضاء بعض الوقت. لكن عودة الزوجة على حين غرة أربكت الرجل الذي فكر بضرورة التخلص من دليل الخيانة، فتفتق ذهنه عن إلقاء صديقته من نافذة منزله، لتنتهي بها هذه المغامرة جريحة تتلقى العلاج في أحد مستشفيات الدار البيضاء.



وبحسب شهود عيان، فإن الفتاة التي لم تتجاوز الـ 17 من عمرها كانت محظوظة، إذ أُلقى بها صديقها من الشقة الواقعة في الطابق الأول، كما أن سقوطها لم يكن على الأرض بل على غطاء بلاستيكي لمحل تجاري، وفقاً للأنباء.



لكن حظ الفتاة لم يُسعفها أكثر من ذلك، بحسب ما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية، لأن هول الصدمة دفعها إلى الفرار من المكان. فراحت تجري في الشارع إلى أن اصطدمت بجدار عمارة (بناية)، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، لتُنقل على الفور إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج.