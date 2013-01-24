جسر آيل للسقوط بسبب التبغ آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

هل تصدق أن جسراً شامخاً يمكن أن ينهار بسبب بصق المارة لمادة التبغ التي يمضغونها؟ هذا بالضبط ما حذر منه مهندسون قالوا إن جسر هوراه الفخم الذي يربط بين ضفتي نهر الغانغ في كلكتا، عاصمة ولاية غرب البنغال الهندية، معرض للانهيار، لأن التبغ الذي يبصقه آلاف المارة عليه ينهش ركائزه حتى بدأت تتآكل.



وذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، أن ناشطين في مجال البيئة يسعون جاهدين الآن لحظر مضغ التبغ الحمضي.



وكانت السلطات الهندية قد أُبلِغت للمرة الأولى عام 2010 بأن أعمدة جسر هوراه الشامخ تستخدم مبصقة للتبغ الذي يمضغه المارة، وهي مادة شائعة الاستخدام ويتعاطاها الملايين في الهند.



ونقل المهندسون الذين فحصوا الركائز إلى السلطات أن الدعامات التي تستند إليها العوارض المعدنية للجسر، فقدت بالفعل نصف الإطار المعدني الذي يغلفها، بعد أن تآكل بفعل المواد الحمضية الموجودة في التبغ الذي يمضغه الهنود.



وتحتوي بعض أنواع هذا التبغ على عدة عناصر، كالرصاص والزرنيخ والكروم والنيكل التي تضاهي في رداءتها مادة النيكوتين. ولإطالة أمد صلاحية التبغ للاستخدام يُضاف إليه مادة كربونات المغنسيوم، التي تستعمل في أجهزة إطفاء الحريق.







وقال الناشطون في مسح أجروه قبل نحو عام، إن ثلث الرجال وخُمس النساء في أرجاء الهند مدمنون على مضغ هذا النوع من التبغ.