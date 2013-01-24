سر الزواج الناجح الرقص والمرح والنشاط آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

كشفت امرأة نيوزيلندية في ذكرى زواجها الـ65، سر نجاح زواجها، وهو الحياة النشطة مع الشريك.







ونقلت صحيفة "أوتاغو ديلي تايمز" النيوزيلندية، عن دوروثي إنغليس (88 سنة)، بحسب ما نقلت "الحياة"، قولها إنها وزوجها بيتر (90 سنة)، احتفلا بذكرى زواجهما الـ65، مشيرة إلى أن سر نجاح زواجهما هو القيام بنشاطات معاً.



وأضافت إنغليس: "نخرج دائماً للرقص، ونرتاد الملاهي الليلية، ونزور عائلتينا"، لافتة إلى أن "تشاطر حياة نشطة يبقي المرء شاباً".



وتابعت أنه "من المهم أيضاً أن تكون لدى الزوجين اهتمامات مشتركة. نحن نحب الرقص والسفر والعلاقات الاجتماعية". وأكدت أن زوجها يدعم أيضاً حبها للمخاطرة، وميلها نحو الرياضات الخطرة، مثل ركوب الزوارق السريعة والقفز بالحبل المطاط. وأشارت إلى أن "هذه الرياضات تجعلني سعيدة، وبيتر يكون دائماً في انتظاري لدى عودتي من إحدى المغامرات".