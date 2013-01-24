5 جنيهات إسترلينية غرامة لمن يرن هاتفه أثناء الصلاة

أقدم القائمون على أحد المساجد في العاصمة البريطانية لندن، على فرض غرامة مالية قدرها 5 جنيهات إسترلينية على أي مصلٍّ يرنّ جواله أثناء الصلاة داخل المسجد.







وتبادل ناشطون على "تويتر"، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، صورة لوحة إعلانية قالوا إنها معلقة على جدران أحد مساجد لندن، تقول بفرض غرامة مالية على من يرنّ جرس هاتفه أثناء الصلاة، موضحة أن المبالغ التي يتم تحصيلها ستعتبر تبرعاً لدعم المسجد، إضافة إلى أن اللافتة تحذر من يمتنع عن دفع الغرامة من عقاب الآخرة.