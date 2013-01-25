ثعبان يرافق طالباً إلى قاعة الامتحان آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

اصطحب طالب ثعباناً إلى داخل لجنة الامتحانات في إحدى المدارس الإعدادية في القاهرة، ما أثار الفزع بين الطلاب. وأبلغت إدارة المدرسة الشرطة، وتم ضبط الطالب وإخراجه من اللجنة وبحوزته الثعبان.







وبدأت تفاصيل الواقعة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، بتلقي بلاغ من مدير مدرسة بمصر القديمة أفاد فيه بضبط طالب بحوزته ثعبان داخل لجنة أثناء أدائه الامتحان، ما أدى إلى حدوث حالة من الذعر والفزع بين الطلاب.



وعلى الفور، وصلت الشرطة إلى المدرسة، وتم ضبط الطالب واقتياده إلى قسم الشرطة، ولم يحرر له محضر، حفاظاً على مستقبله، وتم توجيه النصح والإرشاد له والتحفظ على الثعبان.