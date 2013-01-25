لكل يوم لونه الخاص في تايلاند آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

تمتاز تايلاند بسحر خاص، وتشتهر بثقافتها المملوءة بالعجائب والغرائب التي تجذب السياح إليها من جميع أنحاء العالم.



ومن الطقوس الغريبة في تايلاند أن السكان يرتدون كل يوم ملابس ذات لون معين، ارتباطاً بيوم الأسبوع، فعلى سبيل المثال، يفضل السكان ارتداء اللون الوردي يوم الثلاثاء.



وأوضحت هيئة السياحة التايلاندية أن هذه الطقوس ترجع إلى الأساطير الهندوسية، حيث كان لكل إله كوكب خاص ولون محدد. وباتباع صيغة فلكية معينة نشأت ألوان أيام الأسبوع.



ويلاحظ كثير من السياح الذين يقصدون تايلاند أن ملك البلاد "بوميبول" يحرص دائماً على ارتداء ملابس تزهو باللون الأصفر. وأشارت هيئة السياحة التايلاندية إلى أن السر في ذلك يكمن في أن الملك وُلد يوم الاثنين، وهو اليوم المخصص للون الأصفر.



وعن ألوان بقية أيام الأسبوع، ذكرت الهيئة، بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن اللون البنفسجي مخصص للسبت، والأحمر للأحد، والأخضر للأربعاء، والبرتقالي للخميس، والأزرق للجمعة.