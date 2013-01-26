تينا ترنر تنوي التخلي عن جنسيتها الأمريكية آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

ستحصل المغنية الأمريكية تينا تيرنر البالغة من العمر 73 سنة على الجنسية السويسرية. وتقيم النجمة في سويسرا منذ 20 عاماً. وينبغي على كانتون زوريخ والدولة السويسرية الآن إعطاء الضوء الأخضر لحصولها على الجنسية. وأفادت "بليك" أن "تينا تنوي التخلي عن جنسيتها الأمريكية، بحسب ما أوردت "النهار" اللبنانية.



واتخذت نجمة الغناء، الحائزة على جائزة "جرامي" ثماني مرات، والتي أبهرت العالم بجولة غنائية وهي في الـ70 من عمرها، من زيورخ أو بالقرب منها محلا لإقامتها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي مع شريكها الموسيقي الألماني، إروين باخ .



وقالت فيرينا سبيتزر، المسؤولة عن التعامل مع طلب تيرنر، إن نجمة موسيقى الروك حصلت بالفعل على ما يسمى بالمواطنة المحلية بالمنطقة التي تعيش فيها. وأوضحت أن الموافقات المقبلة يجب أن تأتي من الإقليم، أو الكانتون، ثم تحصل بعد ذلك على الموافقات على المستوى الوطني أو الاتحادي.



وأشارت سبيتزر إلى أنها لا ترى أي مشاكل في الطلب المقدم من تيرنر، منوهة إلى أنها أجرت بالفعل مقابلة ايجابية للغاية مع المغنية، وأوضحت أن بقية العملية ربما تستغرق 6 أشهر أخرى.



يذكر أن القانون السويسري لا يشترط تخلي تيرنر عن جنسيتها الأمريكية إذا حصلت على الجنسية السويسرية.