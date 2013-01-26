سيلفستر ستالون دفع الملايين لإسكات أخته آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

دفع النجم الهوليودي، سيلفستر ستالون، ملايين الدولارات لأخته غير الشقيقة توني آن فيليتي، حتى تقبل بالسكوت وتمتنع عن اتهامه علناً باستغلالها طوال سنوات عدة، وبالتالي القضاء على حياته الفنية الناجحة.



وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أنها حصلت على وثائق تشير إلى أن ستالون وافق قبل ‬26 سنة على دفع مليوني دولار، بالإضافة إلى أكثر من ‬16 ألف دولار شهرياً إلى جانب ‬50 ألف دولار لتسديد نفقات علاج نفسي، لفيليتي التي كانت تبتزه وتهدده بالقضاء على نجاحه السينمائي من خلال الكشف عن استغلاله لها لسنوات عدة. وتشير الوثائق إلى أن فيليتي "زعمت" بتعرضها لإصابة "شخصية وجسدية" على يد ستالون الذي نفى الأمر بشدة ويستمر في النفي.