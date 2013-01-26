شاب فلسطيني يموت مرتين على مرأى من أهله آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

فوجئ أهل شاب تعرض لصعقة كهربائية عالية بأنه يتحرك داخل ثلاجة الموتى في أحد مستشفيات غزة، حيث احتشد ذووه لتوديعه. وحين تأوه الشاب وبدت ملامح الحياة تدب فيه، حمله من حوله إلى أحد أقسام المستشفى حيث أجريت له الإسعافات الأولية المعتادة لمثل حالات الإصابة بالصعقة الكهربائية.



ولكن ما لبث بعد فترة قصيرة من الوقت أن فارق الحياة من دون أسباب تذكر، بعد أن أكد الأطباء، بحسب ما نقلت "الأنباء" الكويتية، أن صحته العامة جيدة، وأمام ذهول الجميع أيضاً، وبعد أن عاد للحياة لمدة نصف يوم كامل تقريباً، فارقها مجدداً.