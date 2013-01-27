تطلقا لأنهما لم يتفقا على مكان العطلة آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: العربية.نت

لم يكد رجل وزوجته في الصين ينتهيان من شهر العسل حتى بادرا إلى طلب الطلاق لعجزهما عن الاتفاق على مكان مشترك يقضيان فيه عطلة مهرجان الربيع.







وذكرت صحيفة "القبس" نقلاً عن صحف صينية أن الثنائي تزوجا قبل أشهر فقط في يونيو الماضي، وأن الزوج من شينجيانغ في شمال غرب البلاد وزوجته من الجنوب.



ومع اقتراب عيد مهرجان الربيع الذي يحتفل به الصينيون من خلال قضاء الوقت مع العائلة، اختلف الزوجان حول العائلة التي سيقضيان العطلة معها.







ولم يتمكن الطرفان من التوصل الى تسوية بينهما، ولم يجدا سبيلاً إلا الطلاق، وهكذا يتسنى لكل منهما تمضية العطلة مع عائلته.