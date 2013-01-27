تعويض مادي في ألمانيا لعطل الإنترنت آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: العربية.نت

قضت محكمة ألمانية بأحقية الأشخاص في المطالبة بتعويض من شركات خدمات الإنترنت عند تعطل الخدمة، وذلك لأن الإنترنت أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الفرد.



وأصدرت "محكمة العدل الاتحادية"، في مدينة كارلسروه الألمانية الحكم، بعد الاستماع لقضية رجل لم يتمكن من استخدام خدمة الإنترنت التي تقدم أيضاً خطاً للهاتف والفاكس لمدة شهرين، في الفترة بين أواخر العام 2008 وبداية العام 2009.



وتلقى الرجل بالفعل تعويضاً عن تكاليف اضطراره إلى استخدام الهاتف المحمول، لكنه أراد تعويضاً عن عدم القدرة على استخدام شبكة الإنترنت.



وبموجب القانون الألماني، يجوز التعويض عن عدم القدرة على استخدام العناصر المادية الأساسية.



ونقلت صحيفة "السفير" عن المتحدثة باسم المحكمة أن "الإنترنت تلعب دوراً مهماً للغاية اليوم، وتؤثر في الحياة الخاصة للفرد بطريقة حاسمة جداً، ولذلك فإن الحرمان من استخدام الإنترنت مثل الحرمان من استخدام السيارة".