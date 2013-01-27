طهاة العالم يتسابقون في مدينة ليون الفرنسية آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

المعرض الدولي للمطاعم والفنادق والأغذية "سيرا"، وهو بمثابة "دافوس" فن الطبخ العالمي، سيفتح أبوابه اليوم في مدينة ليون الفرنسية، حسبما نقلت جريدة "السفير" اللبنانية.



ويشارك 2200 عارض وأكثر من 12 ألف طاهٍ من 130 بلداً، حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن يستضيف المعرض 165 ألف زائر من العاملين في القطاع، وسيتم خلاله عرض آخر الابتكارات في هذا المجال.



وتحل إيطاليا ضيفة شرف على المعرض الذي أسسه بول بوكوس قبل 30 عاماً.



ومن أبرز محطات دورة هذه السنة، تكريم أكثر من 200 طاه كبير من العالم لبول بوكوس (86 عاماً) "الأيقونة الحية لفن الطبخ الفرنسي".



وسيشكل المعرض فرصة للعاملين في هذا القطاع في العالم بأسره، لمقارنة مواهبهم خلال مسابقات عريقة، مثل "بوكــوس دور" و"كأس العالم للحلويات".



وتعتبر "بوكوس دور" المسابقة الأهم عالمياً في فن الطبخ، سيتنافس خلالها على مدى خمس ساعات و35 دقيقة، 24 طاهياً وصلوا إلى المرحلة النهائية، حيث سيقومون بإعداد لحم البقر الأيرلندي والكركند الأزرق وسمك الترس.



وجديد هذه الدورة من المسابقة، أن المرشحين لا يمكنهم أن يستقدموا كل المكونات معهم، بل أمامهم ساعة ونصف الساعة عشية المسابقة لشراء حاجياتهم.



ويتنافس أيضاً 22 فريقاً من العالم بأسره، كل فريق مؤلف من حلواني وصانع شوكولاته وصانع مثلجات، أمام 1500 متفرج متحمس للفوز بكأس العالم للحلويات،



وعليهم إنجاز حلوى بالشوكولاته والفاكهـــة، و12 تحلية، وثلاث منحوتات بطول 125 سنتيمتراً بالسكر والشوكولاته والمثلجات.