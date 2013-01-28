السيارة الأغلى في العالم لبنانية آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

السيارة الأغلى في العالم لبنانية الصنع، ويزاح الستار عنها أواخر 2013 في معرض قطر للسيارات، لتباع بسعر قدره 2.2 مليون جنيه إسترليني، بحسب جريدة "الرأي" الكويتية.



وتتميز هذه السيارة بأن كشافاتها مرصعة بالألماس، وأغطية الصالون مخيطة بالذهب. وحتى إذا توافرت الميزانيات الكفيلة بشراء السيارة من طراز (LykanHypersport) وقدرة أصحاب تلك الأموال على تلبية رغباتهم، فإن الأمر سيتطلب التزاحم الشديد للحصول على واحدة من بين سبع سيارات فقط تم تصنيعها لهذا العام.



وستصبح السيارة الجديدة الأعلى سعراً في العالم، متفوقة على السيارة "بوغاتي فيرون" (Bugatti Veyron) التي يصل سعرها إلى 1.5 مليون إسترليني.



وعلى الرغم من التكلفة الضخمة للسيارة المقرر أن يكشف النقاب عنها في معرض قطر للسيارات، فإنها ليست سريعة مثل "فيرون".



وتصل السيارة الجديدة من وضع السكون إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في وقت قدره 2.7 ثانية، في حين أن "فيرون" تصل في 2.5 ثانية فقط، كما أن السيارة "فيرون" الأقل سعراً لديها ميزة أخرى، وهي أن السرعة القصوى لها تصل إلى 267 ميلاً في الساعة.



والسيارة الفارهة التي صنعتها شركة "دبليو موتورز" وقوة الموتور بها تبلغ 750 حصاناً، طُرزت أضواؤها بالألماس. وتتمتع السيارة بامتيازات تكنولوجية، تتمثّل في أن لوحة أجهزة القياس بها تعمل بنظام ثلاثي الأبعاد.



وأخذت السيارة من مصممها اللبناني رالف دباس، الذي عمل سابقاً مع شركة "أستون مارتن"، ست سنوات للانتهاء منها.