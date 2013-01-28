لص أحمق يسرق آيباد ليصور نفسه ويرسل الصورة لمالك الجهاز آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

التقط لص "أحمق" صورة لنفسه بواسطة جهاز "آيباد" كان قد سرقه في وقت سابق، وأرسل الصورة لصاحب الجهاز من دون أن يدرك ذلك، وقام صاحب الجهاز المسروق باستقبال صورة اللص على جهازه "آيفون".



وفي التفاصيل، اقتحم هذا اللص أحد المنازل في منطقة ليسترشاير البريطانية، وسرق منها مجموعة من الأجهزة الحديثة تشمل جهازي "آيباد" وجهاز "آيبود" و"بلاك بيري"، إضافة إلى محفظة فيها بعض النقود والبطاقات البنكية ليقوم بعد فترة بتصوير نفسه بأحد أجهزة "آيباد" الذي قام بحفظ وإرسال الصورة إلى صاحب الجهاز عن طريق نظام الدعم المترابط ليشاهدها على جهازه "آيفون" ويعرضها على الشرطة المحلية التي تأمل بعد أن فضح هذا الأحمق نفسه وكشف عن صورته بوضوح أن يتم تعقبه والتعرف عليه عند نشر صورته وإعلانها، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.







وتأمل الشرطة أن تساعد الصورة في القبض على اللص وإرجاع المسروقات إلى صاحبها على الرغم من أن بعض الظنون أشارت إلى أنه قد لا تكون لهذا الرجل علاقة بالسرقة، وأنه ربما يكون قد اشترى الجهاز بعد سرقته أو حصل عليه بأي طريقة أخرى، ولكن كل شيء سيتبين بعد التوصل إليه ليكون مفتاح كشف كل التفاصيل.