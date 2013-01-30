موقف محرج للممثلة لورانس بعد انفكاك فستانها

مرت بطلة فيلم "ألعاب الجوع" The Hunger Games جنيفر لورانس في لحظة ربما تكون الأكثر حرجاً في حياتها حتى الآن، فما أن أعلن عن اسمها كحائزة على جائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز نقابة ممثلي السينما الذي أقيم يوم الأحد الماضي في لوس انجلوس، حيث توجهت الى المنصة لتسلم جائزتها، وأثناء توجهها ووسط دهشة الحضور، انفك فستانها وسقط على الأرض،. مما أثار حالة من الارتباك والهرج والمرج قبل أن تعاود لورانس الإمساك بالفستان.

وسارع عدد من الحضور لمساعدتها في ارتداء الفستان وتثبيته على جسدها بشكل جيد. ولكن ما خفف من وقع الصدمة على الممثلة أنها كانت ترتدي ما يشبه الفستان التحتي، بحسب ما أشارت صحيفة القبس "الكويتية"، ما شكل ساتراً لجسدها نوعا ما. المهم أن الممثلة لورانس استجمعت قواها وتماسكها بسرعة وتوجهت الى المنصة لاستلام جائزتها وسط تصفيق حار من الجمهور.