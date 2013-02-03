مصرية قتلت شقيقتها الطفلة لأنها أفشت أسرارها

كشفت الشرطة المصرية عن قيام شابة بقتل شقيقتها الطفلة بسبب إفشائها سر مكالمة هاتفية عاطفية.



وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً بالعثور على تلميذة مقتولة، وإصابة شقيقتها داخل شقة في منطقة بالهرم، وقالت الأم إنها عثرت على ابنتها متوفاة وملقاة على الأرض داخل الشقة، كما عثرت على شقيقتها (16 عاما) مصابة بحال إغماء في صالة الشقة ومصابة بكدمات وخدوش.



وذكرت صحيفة "النهار" الكويتية أنه في بداية التحقيقات قالت الشقيقة الكبرى إنه عقب خروج والدتها إلى الشارع، طرق باب المنزل شابان ادعيا أنهما من شركة الكهرباء لتحصيل فاتورة الكهرباء، ثم تعديا عليها بالضرب وعلى شقيقتها، ما أسفر عن إصابتها ومقتل شقيقتها.



إلا أن قيادات أمن الجيزة رفضت تصديقها، ليتبين كذب رواية شقيقة القتيلة وكشفت أنها وراء قتلها. واعترفت الشقيقة الكبرى بأنه بسبب إخبار أختها الطفلة الأسرة بوجود علاقة عاطفية تجمعها مع شاب ومحادثته على الهاتف المحمول، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قامت على إثرها بخنقها.