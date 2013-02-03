مطاردة عنكبوت وهمي تنتهي بتفجير غسالة

قال أفراد طاقم شرطي جرى استدعاؤهم بسبب انفجار دمر نوافذ منزل في مدينة سيدني الأسترالية أمس السبت إن صاحبة المنزل كانت السبب في الانفجار.



وأوضحت الشرطة أن صاحبة المنزل البالغة 66 عاماً رشت مبيداً حشرياً تحت ماكينة غسيل لقتل عنكبوت كانت تطارده، حسب ما جاء في صحيفة "الاتحاد" الإمارتية.



واشتبه مسؤولو الإطفاء في أن شرارة انطلقت من محرك الماكينة الكهربائي أدت إلى اشتعال الرذاذ وتفجير الغسالة ونوافذ المطبخ. وختم الشرطة قائلةً، في بيان لها عن الحادث: "لم يكن هناك مؤشر بوجود عنكبوت".