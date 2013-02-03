"كيت".. ملكة جمال قطط الكويت

توجت القطة "كيت" بالمركز الأول في منافسات البطولة النهائية لمسابقة أجمل قطة في الكويت، بينما فازت بالمركز الأول في فئة القطط الصغيرة القطة "سينمس"، في حين تربعت "ديسكو كوين" على عرش بطولة الدوري الممتاز، وأخيراً القطة "فانيلا" تربعت على عرش أجمل القطط المنزلية.



هذا ما أعلنته طيبة الجبر، أمين سر نادي الكويت للقطط، عقب الانتهاء من فعاليات أكبر مسابقة للقطط الجميلة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جمعية محبي القطط الأمريكية CFA التي أقيمت على مدى يومين، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن" الكويتية.



وضمت لجنة التحكيم 8 محكمين عالميين وصلوا الكويت خصيصاً من أجل عملية التحكيم، وشارك في المسابقة 111 قطة من مختلف الأنواع سواء من أصحاب السلالات العريقة أو القطط المنزلية. يذكر أن المسابقة لا تقدم جوائز مالية وإنما أوسمة وكؤوسا فقط.



ومن جانبها أعربت صاحبة القطة الفائزة بالمركز الأول في البطولة النهائية ساندرا السميط، عن سعادتها بحصول اثنتين من قططها من نوع الهيمالايا بالمركز الأول في فئتين الأولى هي "كيت"، وفازت بالمركز الأول في البطولة النهائية، و"ديسكو كوين"، التي فازت أيضا بالمركز الأول في فئة الدوري الممتاز، لافتة إلى أن الأولى قادمة من أمريكا بينما الثانية كويتية.