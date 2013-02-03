7 سجناء في لجنة تحكيم مهرجان أفلام حقوق الإنسان

تضم لجنة تحكيم الدورة الـ11 من المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان 7 سجناء من سجن فرنسي سيشاركون في هذا المهرجان الذي تنعقد فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس بين 5 و12 فبراير/شباط.



وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان أطلق سنة 2003، وهو يقدم سلسلة من الأفلام الوثائقية المتمحورة على الدفاع عن حقوق الإنسان.



وتتضمن الدورة الحالية أعمالاً تتطرق إلى مواضيع أخرى أيضاً من قبيل المساواة بين الرجل والمرأة وحماية البيئة والأزمة الاقتصادية و"الربيع العربي".



وفي إطار هذا المهرجان سيعرض 24 فيلماً في الصالات الفرنسية من بينها 10 أفلام لم تعرض من قبل في فرنسا و9 أخرى مندرجة في سياق المسابقة الرسمية.